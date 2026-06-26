26 июня Азербайджан отмечает важный государственный праздник — День Вооружённых сил. Сегодня мы встречаем этот праздник как страна-победитель. Карабах освобождён от армянской оккупации. Территориальная целостность восстановлена. И мы это сделали сами, без иностранной поддержки, без миллиардных траншей оружия в подарок, без воинских контингентов других стран. Это была наша воля к Победе, наша решимость, наша любовь к Родине.

Как известно, армия — это важнейший государственный институт. Вооружённые силы Азербайджана — воплощение нашей независимости и суверенитета. Наша страна создавала свою армию буквально с нуля, в условиях реальной войны. И не только реальной войны.

Наверное, для того чтобы по-настоящему понять и прочувствовать достижения сегодняшнего дня, нужно вернуться в те самые ранние девяностые. Когда решение о создании армии уже было принято, но в реальности тогдашнее руководство Азербайджана планомерной работы по военному строительству не вело. Тогда мы на своём горьком опыте узнали, что такое война силами гражданского сообщества. Потому что есть задачи, которые решает командир и солдат на поле боя. А есть задачи, которые должно решать государство.

В Азербайджане планомерная работа по созданию армии началась под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно тогда разрозненные отряды самообороны сменила настоящая армия с чёткими командными цепочками, жёстким командованием, настоящим армейским порядком. Результаты не замедлили себя ждать — контрнаступления в конце 1993 — начале 1994 г., освобождение значительной части территории Физулинского района и посёлка Горадиз.

Потом президент Ильхам Алиев, которому ещё предстояло стать победоносным Главнокомандующим и “Qarabağın fatehi”, начнёт свою программу военного строительства и масштабной военной реформы. Она будет включать всё: подготовку кадров, закупки нового оружия, повышение материального благосостояния и социальных гарантий для людей в погонах, учения, на которых будут отрабатываться будущие операции по освобождению оккупированных территорий. Уже в 2016 году, в апреле, Азербайджан продемонстрирует свою новую армию в деле. А через четыре года одержит свою блестящую победу.

И сегодня армия Азербайджана — это не армия для парадов. Это армия, одержавшая блестящую победу на поле боя за 44 дня войны в 2020 году — без единого факта дезертирства, не сделав ни одного шага назад, не приостановив своего контрнаступления. Это армия, которая менее чем за 24 часа разгромила группировку ВС Армении в результате антитеррористических мероприятий 2023 г. Это армия, которая положила конец тридцатилетней оккупации наших территорий. Будем реалистами. Сегодня в последних войнах армии крупнейших мировых держав, включая США, Россию и т. д., сталкивались с трудностями в достижении безоговорочной победы. Армии многих европейских стран с глубокими армейскими традициями оказались в последние годы попросту небоеспособными. А Азербайджан добился поставленных целей и одержал полную победу. В современной военной истории очень мало таких примеров. А мы это сделали.

Сегодня, через шесть лет после войны, уже можно попытаться выделить основные стратегические задумки. В военных кругах заговорили о «революции дронов», которую реализовал Азербайджан. Более того, наша армия стала одной из первых, кто в широком масштабе эффективно применил комбинацию турецких и израильских беспилотников. Тактические приёмы, которые использовала наша армия, позволили минимизировать потери, сберечь жизни наших солдат. Советская тактика «мясных штурмов» в Азербайджане не применяется. Это сознательный выбор нашей страны и нашего командования во главе с президентом Ильхамом Алиевым.

Ещё одна страница войны — освобождение города Шуша. Штурм со стороны скал Дашалты — такого в многовековой истории столицы Карабаха ещё не было. Азербайджан сознательно отказался от использования артиллерии и беспилотников, чтобы не нанести ущерб историческому наследию города. Руководитель проекта Армии США по изучению городской войны Джон Спенсер посвятил Шушинской операции специальный анализ. Операция рассматривается как редкий пример успешного ведения боевых действий в сложнейших условиях высокогорной городской местности силами профессионального спецназа с минимальными потерями и освобождением стратегически важного города. Оборонять Шушу Армения готовилась всерьёз, но ничего не вышло.

Ещё одна сторона вопроса, уже не столько военная, сколько морально-нравственная. Считается, что войн в белых перчатках не существует. Но азербайджанская армия доказала обратное. Азербайджан широко применял высокоточное оружие, что позволило свести к минимуму жертвы среди гражданского населения — то, что в международных армейских кругах именуется «сопутствующим ущербом». Армения обстреливала мирные кварталы азербайджанских городов тяжёлыми ракетами и системами залпового огня. Азербайджан в ответ наносил удары исключительно по военным целям. Именно этого требуют нормы международного права. Но не менее важно, что это национальные и нравственные ценности азербайджанского народа, гуманизм, высочайший профессионализм и моральный уровень.

Можно — и нужно! — отдавать должное современным технологиям, высокотехнологичному оружию. Но главным создателем Победы стали Верховный Главнокомандующий и азербайджанский солдат. Победа зависит не только от технологий, но и от профессионализма армии, национальной воли и боевого духа. На войне шли вперёд, проламывали вражеские укрепления солдаты, которые родились уже после оккупации этих территорий. Но они считали эту землю своей. И были готовы за неё воевать. За все 44 дня — ни одного факта дезертирства. Ни одного шага назад.

И сегодня под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане продолжается военное строительство. Глава государства неоднократно подчёркивал, что сегодня Азербайджанская армия сильнее той, которая одержала победу в 44-дневной войне. В Азербайджане создаются новые рода войск — в частности, бригады коммандос. Проводятся и другие реформы. Большие изменения произошли в системе военного образования, создан Национальный университет обороны. Совершенствуется ВПК, углубляется интеграция армии с оборонной промышленностью. На парадах и учениях демонстрируются новые образцы военной техники. Расширяется международное военно-техническое сотрудничество. Азербайджанские заводы уже освоили выпуск беспилотников «Zərbə», «Arkan» и т. д., новых моделей стрелкового оружия. Перечислять можно долго.

Да, Азербайджан — миролюбивая страна. Мы освободили свою территорию, решили свои военные задачи. И не планируем захвата чужих земель. Но недаром ещё в Древнем Риме говорили: хочешь мира — готовься к войне. Потому что мы живём в очень неспокойном мире. И по-прежнему на страже нашей Родины — азербайджанские военнослужащие. Солдаты и офицеры. И по-прежнему рай — под сенью клинков.