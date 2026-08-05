Новые проекты по развитию Бакинского метрополитена позволят сократить интервалы движения поездов, увеличить пропускную способность подземки и снизить нагрузку на систему общественного транспорта, заявил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время минимальный интервал между поездами на «Зеленой» и «Красной» линиях составляет 3 минуты 30 секунд. После реализации проектов по развитию метрополитена этот показатель планируется сократить до двух минут. Кроме того, на других участках будут использоваться резервные составы, что позволит эффективнее регулировать пассажиропотоки.

Он также сообщил, что в ближайшие годы в Баку планируется строительство 10 новых станций метро. Это позволит расширить возможности перевозок, уменьшить нагрузку на наземный общественный транспорт, сократить заторы и повысить мобильность жителей столицы.

По словам Мамедова, Бакинский метрополитен также работает над повышением эффективности организации пассажиропотока на участке «28 Мая» – «Ази Асланов». В настоящее время пассажиры, прибывающие на станцию «28 Мая» со стороны «Ази Асланова», в некоторых случаях вынуждены пропускать один поезд и ожидать следующий. После завершения проекта по разделению двух линий они смогут отправляться к месту назначения на первом прибывшем поезде.