Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что противники страны рассчитывали установить контроль над Ираном в течение 48 часов, однако эти планы потерпели неудачу.

«Они планировали захватить Иран за 48 часов, как и Сирию», – заявил Пезешкиан.

По словам президента, сегодня Иран остается «могущественной и весьма уважаемой страной», несмотря на испытания, с которыми ему пришлось столкнуться.

Пезешкиан также отметил, что США и их союзники продолжают усиливать санкционное давление на Исламскую Республику.

«Они также ввели санкции против наших банков, начали войну и осадили нас. Мы обещаем народу, что пока мы живы и дышим, мы будем служить ему изо всех сил», – сказал президент.

Он подчеркнул, что внешнее давление не заставит Иран отказаться от своего курса. «Никакая сила не сможет нас остановить», – указал Пезешкиан.

Президент также призвал не задерживать возвращающихся из-за рубежа иранцев и обеспечить им возможность свободно въезжать в страну и покидать ее.