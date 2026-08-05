Украина намерена уничтожать пусковые установки российской армии, чтобы сократить количество ударов по своим городам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает РБК-Украина.

Глава государства отметил, что украинские военнослужащие понимают необходимость уничтожения российских пусковых установок, что позволит сократить количество ударов по Украине, включая объекты стратегической инфраструктуры и гражданское население.

«Они этим занимаются и будут делать», – подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 28 ракет и 115 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны смогли перехватить часть целей, однако баллистические ракеты сбить не удалось. Основной целью российской атаки стала Киевская область. В столице последствия обстрела были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.