Согласованный Ираном и Оманом новый маршрут через Ормузский пролив будет носить временный характер и рассчитан как минимум на два месяца, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Этот маршрут, который сейчас согласовывается с Оманом, является временным и, естественно, может действовать от двух до четырех месяцев… Однако в ходе нынешних переговоров с Оманом вопрос рассматривается таким образом, чтобы этот временный маршрут мог функционировать дольше», – приводит его слова агентство IRNA.

Гарибабади пояснил, что решение связано с сохраняющейся неопределенностью, поскольку Тегеран не располагает информацией о том, с какими обстоятельствами столкнется в дальнейшем и приведут ли они к нормализации ситуации в акватории.

По его словам, значительная часть нового маршрута через Ормузский пролив пройдет по территориальным водам Ирана.