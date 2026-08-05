Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ряд высказываний, приписанных ему в статье газеты Türkiye, не соответствует действительности.

«Наша встреча с представителями турецких СМИ, находящимися с визитом в Азербайджане, прошла весьма интересно. Однако с сожалением вынужден отметить, что в репортаже журналиста газеты Türkiye Йылмаза Билгена, опубликованном 5 августа 2026 года, некоторые приписываемые мне высказывания были представлены в искаженном виде. Ряд выражений, приведенных в статье со ссылкой на меня, не соответствует действительности», – отметил помощник президента.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, руководствуясь национальными интересами страны.

Он также отметил, что встреча с представителями турецких СМИ, находящимися с визитом в Азербайджане, прошла в конструктивной атмосфере, однако опубликованный впоследствии материал содержал искаженные цитаты.

Отметим, что поводом для заявления стали опубликованные газетой слова о том, что Азербайджан якобы выстраивает свою позицию по иранскому кризису «на основе миссии, которую взяла на себя Турция», а также утверждение: «Нас не будет ни за одним столом переговоров, за которым не будет Турции» и что Баку «не действует независимо от Анкары» в вопросах, касающихся Ирана.