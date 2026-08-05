Конституционный суд Армении приступил к рассмотрению дела о соответствии Конституции рамочного соглашения по проекту TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), сообщают армянские СМИ.

Рассмотрение дела назначено на 15 сентября и будет проведено в письменной форме. Докладчиком по нему назначен судья Конституционного суда Эдгар Шатирян.

Конституционному суду предстоит оценить, соответствуют ли обязательства, предусмотренные соглашением, положениям Основного закона Армении.