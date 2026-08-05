Пентагон заключил с компаниями General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding контракты на сумму $76,6 млрд, предусматривающие строительство атомных подводных лодок типов Virginia и Columbia, а также модернизацию верфей, сообщает Axios.

Речь идет о долгосрочных контрактах, которые имеют значение не только для Военно-морских сил США, но и для партнерства AUKUS между Австралией, Великобританией и США, а также для поддержания американского ядерного арсенала.

В рамках соглашений предусмотрено строительство пяти подводных лодок класса Columbia и девяти субмарин класса Virginia. При этом реализация программы уже сталкивается с существенными задержками.

Как отмечает издание, готовность первой подлодки класса Columbia составляет около 66%, второй – примерно 35%, а третьей – около 10%. В США признают, что основными причинами отставания остаются нехватка квалифицированных кадров, перебои в цепочках поставок и давние проблемы американской судостроительной отрасли.