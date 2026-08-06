Призывы президента Франции Эммануэля Макрона усилить давление на Россию фактически означают поддержку Украиной действий против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявление Макрона о том, что «ЕС и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию и не поддадутся усталости и запугиванию».

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей», – сказала она изданию kp.ru.