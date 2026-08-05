ФБР за последний год наладило новые рабочие контакты с правоохранительными структурами Китая и России, несмотря на то что обе страны остаются геополитическими соперниками США, заявил директор бюро Кэш Патель в интервью Reuters.

По его словам, задача такого взаимодействия заключается в совместной борьбе с транснациональной преступностью, включая незаконный оборот фентанила, кибермошенничество и сексуальную эксплуатацию детей.

Патель отметил, что сотрудничество предусматривает обмен сотрудниками: представители китайских правоохранительных органов приезжали в США, а агенты ФБР посещали Китай для совместной работы по уголовным делам и обмена разведывательной информацией. Кроме того, американские и китайские структуры в рамках договоренностей проводили совместные операции по задержанию подозреваемых.

Такие форматы взаимодействия внутри ФБР называют «рабочими группами». При этом они вызвали обеспокоенность у специалистов по контрразведке из-за возможных рисков при обмене чувствительными данными в сфере внутренней безопасности.

Патель считает, что эти риски можно контролировать. «Это новые и динамические отношения, и мы полностью отдаем себе отчет, что во многих вопросах они остаются нашими оппонентами. Это никуда не исчезнет. Но если такое взаимодействие позволяет достигать результатов в интересах Америки, мы должны его поддерживать», – пояснил он.

По его словам, в последние месяцы ФБР в непубличном режиме взаимодействует с российскими правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью.