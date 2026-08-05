Член террористической организации FETÖ Буркай Каратепе, причастный к попытке покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время неудавшегося госпереворота 15 июля 2016 года, задержан после 10 лет розыска, сообщает телеканал TRT Haber.

Каратепе был задержан в провинции Афьонкарахисар.

После завершения необходимых процессуальных процедур сотрудники отдела по борьбе с терроризмом управления безопасности доставили его в Муглу.

После дачи показаний в прокуратуре суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.