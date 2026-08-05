Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесло удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Вооруженные силы… смогли атаковать саудовский танкер Daisy в Аденском заливе с использованием баллистической ракеты. Операция успешно достигла своей цели…, судно получило повреждения и было вынуждено повернуть назад», – отметил он.

Ранее йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в северной части Красного моря.