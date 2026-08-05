Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы безопасности не являются препятствием для проведения выборов при наличии политической воли к соблюдению демократических процедур.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о готовности российской избирательной системы к проведению голосования в сентябре, несмотря на существующие угрозы безопасности и атаки.

«Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать», – отметил глава российского государства.