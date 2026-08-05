Правительство России продлило до 1 июля 2027 года разрешение на импорт, производство, выпуск и обращение автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», сообщили в Минэнерго.

При этом на автозаправочных станциях должна быть указана информация об экологическом классе реализуемого топлива, чтобы потребители могли учитывать этот параметр при выборе бензина.

Кроме того, постановление отменяет ранее действовавшее решение, которое позволяло до конца 2026 года продавать бензин экологического класса К5 с повышенным содержанием серы.

В Минэнерго отметили, что принятая мера является временной и носит антикризисный характер. Она направлена на поддержание стабильных поставок автомобильного топлива на внутренний рынок, а также на предотвращение возможного дефицита из-за изменений в логистике и технологических ограничений.

В ведомстве добавили, что решение позволит увеличить объемы бензина, доступного для внутреннего рынка, сохранить стабильность топливного обеспечения и снизить риски перебоев с поставками.