Администрация президента США Дональда Трампа вернула импортерам около $100 млрд таможенных пошлин, которые были взысканы в рамках тарифов, введенных по режиму чрезвычайных экономических полномочий (IEEPA) и впоследствии отмененных Верховным судом США. Об этом свидетельствуют документы, представленные в Суд по международной торговле США.

Возвращенные импортерам средства составляют около 60% от примерно $166 млрд, которые федеральные власти успели собрать в рамках этих пошлин. В феврале Верховный суд постановил, что закон IEEPA не наделял президента полномочиями вводить такие тарифы, после чего Суд по международной торговле обязал администрацию вернуть взысканные средства.

Как отмечает CNBC, несмотря на судебные решения, администрация Трампа продолжает искать возможности для восстановления аналогичного тарифного режима, опираясь на другие правовые основания.

При этом президент США заявил, что введенные пошлины принесли стране «сотни миллиардов долларов», а решение Верховного суда лишь вынудило администрацию использовать «другой способ» их введения.