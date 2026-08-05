Израиль не заинтересован в установлении мира в секторе Газа и использует переговорные процессы для продвижения собственной политики, заявил журналистам в Аммане министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Видео его выступления распространила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

«Израиль не намерен добиваться мира. Он использует все международные платформы лишь для продвижения собственной позиции и реализации незаконной стратегии», – заявил Фидан.

По его словам, основное внимание на встрече в Аммане с участием представителей примерно 20 исламских стран было уделено действиям Израиля в отношении мечети Аль-Акса, а также обсуждению совместных мер реагирования.

Фидан отметил, что конфликт в Персидском заливе и ситуация вокруг Ормузского пролива не изменили приоритетов Турции в палестинском вопросе. По его словам, Анкара продолжает рассматривать защиту Иерусалима, мечети Аль-Акса, сектора Газа и Западного берега реки Иордан как одно из ключевых направлений своей политики.

Глава турецкого МИД сообщил, что Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан в ходе пятой встречи министров иностранных дел четырех стран обсудили реализацию мирного плана по Газе и вопросы региональной безопасности. По его словам, стороны подготовили ряд решений, которые будут переданы руководству государств. Фидан добавил, что в ближайшее время ожидаются конкретные дипломатические шаги.

Он также заявил, что Анкара выступает за снижение напряженности на Ближнем Востоке, прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и создание устойчивой системы региональной безопасности.