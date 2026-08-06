СГБ Грузии возбудила уголовное дело по факту распространения в соцсетях сообщений о якобы плохом обращении с российскими туристами в стране. Об этом сообщили в ведомстве.

Расследование ведется «по статье о саботаже в связи с дискредитирующей информационной кампанией», которая организована из-за рубежа и получила поддержку внутри Грузии «для нанесения вреда государственным интересам» страны и ее экономике.

В ведомстве сообщили, что в соцсети X несколько фейковых аккаунтов распространяли утверждения о том, что российских туристов в Грузии якобы оставляли одних в лесу, а также намеренно портили заказанные ими блюда в ресторанах.

По информации СГБ, эта дезинформация также была размещена одним из зарубежных онлайн-СМИ. Следственные органы устанавливают организаторов кампании, ее участников и источники финансирования, добавили в ведомстве.