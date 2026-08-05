Устойчивый ко всем известным инсектицидам инвазивный вид малярийного комара стремительно распространяется по Африке, создавая угрозу для жителей городов, у большинства из которых отсутствует иммунитет к малярии, пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

«Инвазивный малярийный комар с устойчивостью к инсектицидам, прекрасно чувствующий себя в городах, где малярия не представляла большой опасности, распространяется все дальше и быстрее по Африке, превзойдя ожидания даже пессимистично настроенных ученых», – пишет издание.

Речь идет о комаре вида Anopheles stephensi. Исследование образцов из десяти стран показало, что африканские популяции этого вида обладают генетической устойчивостью ко всем используемым сегодня инсектицидам. По мнению многих специалистов в области здравоохранения, остановить распространение комара или хотя бы существенно замедлить его уже практически невозможно.

По данным газеты, ареал Anopheles stephensi расширяется стремительными темпами. Комары быстро распространяются по открытым равнинным территориям, переносимые ветром, продвигаясь от Джибути, где этот вид впервые был обнаружен на африканском континенте, в сторону Ганы на западе и через Кению на юг. Кроме того, они уже появились в Йемене.

Как отмечает NYTs, в отличие от большинства других африканских малярийных комаров, этот вид одинаково успешно приспосабливается как к сельской местности, так и к городам, сохраняя активность независимо от сезона. Эксперты предупреждают, что его дальнейшее распространение может представлять серьезную угрозу для таких мегаполисов, как нигерийский Лагос и Киншаса в Демократической Республике Конго.