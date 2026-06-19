Ректор Азербайджанского университета языков Камал Абдулла и посол Греции в Азербайджане Мария Папаконстантину обсудили возможности расширения сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран, сообщило греческое посольство в социальных сетях.

Стороны рассмотрели перспективы укрепления сотрудничества между Грецией и Азербайджаном в сферах образования и культуры, а также подчеркнули важность действующего при Азербайджанском университете языков Центра греческого языка и культуры, выразив готовность расширения его деятельности.

Кроме того, собеседники рассмотрели перспективы развития сотрудничества между азербайджанскими и греческими вузами, в частности в рамках совместных исследовательских программ, а также возможности реализации программ студенческого обмена.

Мария Папаконстантину также посетила Центр греческого языка и культуры и встретилась с изучающими греческий язык азербайджанскими студентами.