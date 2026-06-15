Азербайджан проводит решительную политику, направленную на создание атмосферы устойчивого мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам проходящей сегодня в Шуше международной конференции на тему «Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе».

В обращении отмечается, что подписание в прошлом году в Вашингтоне при свидетельстве президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Совместной декларации между лидерами Азербайджана и Армении, а также парафирование мирного соглашения полностью изменили ситуацию на Южном Кавказе.

«В связи с этим реализуемый Зангезурский коридор не только соединит основную часть Азербайджана с его Нахчыванским регионом, но и станет одним из ключевых сегментов Срединного коридора», — говорится в обращении.