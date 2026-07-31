Комитет Маоре Коморских островов направил открытое письмо французским депутатам, которые ведут деятельность против Азербайджана.

Об этом сообщили в Бакинской инициативной группе (БИГ).

Авторы письма подвергли критике французских парламентариев, заявив, что они игнорируют колониальное прошлое Франции и проявляют безразличие к судьбе коренных народов заморских территорий, при этом выступая с необоснованными заявлениями в адрес Азербайджана.

В документе подчеркивается, что вместо попыток переписать историю и критиковать другие государства французским депутатам следует признать последствия колониальной политики Франции, включая рабство, депортации, насильственное отчуждение земель и подавление освободительных движений.

Особое внимание в письме уделено ситуации вокруг острова Майотта, который, как отмечается, Франция продолжает удерживать вопреки результатам референдума о самоопределении Коморских островов и нормам международного права.

Комитет Маоре призвал французских парламентариев отказаться от политически мотивированных нападок на Азербайджан и сосредоточиться на решении вопросов, связанных с колониальным наследием собственной страны, подчеркнув, что стремление народов к свободе и самоопределению невозможно остановить.