Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Сербии.

Как сообщает минобороны, сначала азербайджанская делегация посетила в белградском парке Ташмайдан памятники Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу, а также мемориальный комплекс, посвящённый Милице Ракич, и возложила к ним венки.

Затем в соответствии с программой визита генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем.

В ходе официальной церемонии встречи, организованной в соответствии с протоколом, министры обороны двух стран прошли перед строем почётного караула. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других тем, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что в рамках визита запланировано участие министра обороны в «Дне высокопоставленного наблюдателя» на международных тактических учениях «Platinum Wolf – 2026», проводимых близ города Буяновац.

Отметим, что военнослужащие из Азербайджана участвуют в масштабных многонациональных учениях Platinum Wolf 2026 в Сербии.