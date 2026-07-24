Уже 10 погибших и 100 раненых в результате российского ракетного удара по полигону под Киевом.

15:06 Россия нанесла удар по одному из полигонов в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка вооружений. Об этом заявил основатель украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

По его словам, в результате удара есть погибшие и разрушения.

Ранее Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Украинские власти официально не сообщали о месте одного из прилётов.