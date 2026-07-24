Китай в ответ на утверждение 21-го пакета санкций Евросоюза против России внес 14 европейских компаний в список экспортного контроля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Согласно распоряжению ведомства, китайским компаниям запрещено экспортировать в эти организации товары двойного назначения — продукцию, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Ограничения также распространяются на поставки товаров двойного назначения китайского происхождения.

Среди компаний, попавших под ограничения Пекина, оказались немецкий производитель вооружений Rheinmetall, итальянский производитель электродвигателей Lafert и французский разработчик беспилотников Cavok UAS. Ограничения также затронули компании из Польши, Нидерландов, Чехии, Болгарии и Литвы.