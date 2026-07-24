Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что атаки беспилотников на зафрахтованные республикой танкеры, перевозящие нефть, негативно сказываются на безопасности международных торговых маршрутов.

Как сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, об этом министр заявил на заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

По словам Кошербаева, усиливающаяся геополитическая нестабильность и военные конфликты создают серьезные риски для устойчивости мировой торговли и цепочек поставок.

Он отметил, что примером таких угроз являются атаки неопознанных беспилотных систем на энергетическую инфраструктуру и зафрахтованные Казахстаном нефтяные танкеры. В связи с этим министр подчеркнул важность совместных международных усилий по обеспечению безопасности торговых маршрутов.