Власти Грузии полностью сотрудничают с ЕС и соблюдают санкционный режим, в результате чего до сих пор в республике не зафиксировано ни одного случая обхода европейских рестрикций.

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

«Грузия полностью соблюдает санкционный режим, введенный Евросоюзом, и в контексте этого режима принимает все меры для того, чтобы территория Грузии не была использована для обхода санкций. Сотрудничество с ЕС в этом направлении основано на принципах прозрачности и открытости. <…> Эффективную работу государственных институтов Грузии подтверждает и то обстоятельство, что по сей день на территории Грузии не было зафиксировано ни одного факта обхода санкций Евросоюза», — говорится в заявлении.