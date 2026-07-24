Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы проведет новое совещание, посвященное возможной военной операции против Ирана. Об этом американский лидер сообщил на мероприятии в Агентстве США по охране окружающей среды.

«Напоследок хочу сказать, что для меня было честью находиться здесь. Теперь уезжаю (в Белый дом), чтобы говорить (со своим окружением) о различных темах. Одна – это иранская война», – заявил Трамп.

Американский лидер также заявил, что ситуация развивается в пользу США. По его утверждению, иранские дроны были уничтожены на 84%, а ракеты — на 91%. Трамп добавил, что у Тегерана «ничего нет».

При этом президент США заявил, что иранцы «просто злые» и «умные».

«У них все еще есть некоторый (военный) потенциал. Но, поверьте мне, четыре месяца назад они были намного, намного сильнее», – добавил Трамп.