Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о шести погибших и десятках пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Киевской области в пятницу, 24 июля.

В сообщении Зеленского говорится, что спасательная операция продолжается.

«На данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, погибли шесть человек. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент и добавил, что выясняются все обстоятельства трагедии.

Зеленский не уточнил, куда именно попали российские баллистические ракеты.