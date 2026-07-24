В Азербайджане первые 12 квартир, предоставленных гражданам по программе аренды с обязательством последующего выкупа, перешли в их частную собственность.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента арендного жилья Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Аслан Зейналов, передает Report.

По его словам, владельцами жилья стали граждане, полностью выполнившие условия договоров аренды. Срок таких договоров составляет от 3 до 25 лет. После внесения всех предусмотренных платежей право собственности на квартиру переходит арендатору.

Зейналов отметил, что с начала реализации программы в марте 2020 года гражданам передано 9 546 квартир по договорам аренды с выкупом.

Он также подчеркнул, что квартиры сдаются с полной отделкой, оборудованы санузлами, системой отопления, а также счетчиками газа, воды и электроэнергии. Еще одним преимуществом программы является фиксированный размер ежемесячных платежей, который не меняется на протяжении всего срока договора независимо от ситуации на рынке недвижимости.