Германия, Франция и целая свора европейских стран давно превратились в комфортный «отель» для предателей Родины. Они не просто укрывают беглых изменников — они их финансируют, инструктируют, направляют и используют как дешёвое пушечное мясо в гибридной войне против неугодных государств. Всё это делается под привычную демагогию о «правах человека», «свободе слова» и прочих священных коровах европейской политики, которыми Запад прикрывает свои грязные игры.

Ярчайший пример произошёл на совместной пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Германии Фридриха Мерца. Именно там, в самом сердце официального мероприятия, был допущен представитель так называемого «Микроскоп Медиа» — молодой провокатор, явно подготовленный для скандала.

На кадрах чётко видно: сотрудник службы безопасности канцлера подходит к этому «журналисту» и что-то ему говорит. Через короткое время «независимый» репортёр устраивает провокацию. Совпадение? Не смешите. Это классическая постановка.

Тот же самый немецкий безопасник появляется и в другом эпизоде — во время разговора помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с «политэмигрантом» Туралом Садыглы. Сотрудник спецслужб подходит, отводит Садыглы в сторону. Всё выглядит так, будто европейские кураторы лично контролируют своих подопечных прямо на глазах у официальных лиц Азербайджана.

Это не случайность и не «свобода прессы», а наглая, циничная демонстрация того, как Европа использует отбросы, бежавшие от ответственности за преступления и предательство, в качестве инструмента давления. Эти «политэмигранты» и псевдожурналисты живут на европейские гранты, получают инструкции, сценарии провокаций и чёткие задачи: сеять хаос, дискредитировать власти, раскачивать ситуацию изнутри.

К сожалению, для некоторых стран предатель Родины — не позор, а ценный актив. И такая политика не имеет ничего общего с демократией. Когда европейские чиновники говорят о «диалоге» и «сотрудничестве», они одновременно держат на коротком поводке кучку маргиналов, готовых в любой момент устроить спектакль.

Азербайджан показал всему миру, что видит эти игры насквозь. Предателям и их европейским хозяевам стоит запомнить: история не прощает тех, кто продаёт свою страну за тридцать сребреников и иностранные гранты. Рано или поздно за всё придётся отвечать.