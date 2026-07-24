Великобритания сменила уже седьмого премьер-министра за десять лет. Новый глава правительства Энди Бернэм пришел к власти с обещанием положить конец эпохе политической нестабильности и сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Однако для внешних партнеров Лондона вопрос о том, насколько постоянная смена руководства влияет на британскую внешнюю политику, остается открытым. Для Азербайджана он особенно актуален, учитывая стратегическое сотрудничество в энергетике, инвестициях и вопросах региональной безопасности.

После Brexit британская политика фактически вошла в режим постоянной перестройки. За относительно короткий период страну возглавляли Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, Кир Стармер, а теперь и Энди Бернэм.

Для бизнеса и иностранных партнеров столь частая смена премьер-министров означает корректировку приоритетов, кадровые перестановки в правительстве и изменение политической повестки. При этом британская модель власти устроена таким образом, что смена главы правительства далеко не всегда означает радикальный пересмотр внешнеполитического курса.

В отличие от отношений Лондона с ЕС, США или Россией, взаимодействие с Азербайджаном никогда не становилось предметом серьезной внутриполитической борьбы в Великобритании. Причина проста: двусторонние отношения строятся прежде всего на прагматичной основе.

Лучшим подтверждением этой преемственности являются инвестиции. Общий объем британских инвестиций в Азербайджан к настоящему времени достиг порядка 40 млрд долларов (если учитывать только прямые иностранные инвестиции), а накопленный валовой объем вложений за все годы сотрудничества превышает 83 млрд долларов. Более 37 млрд долларов из общего объема ПИИ направлено в нефтегазовый сектор, где ключевым стратегическим партнером выступает британская корпорация BP. При этом взаимодействие давно вышло за рамки исключительно нефтегазовой сферы, распространившись на проекты в области возобновляемой энергетики, финансов, образования и цифровых технологий.

Говоря о том, что может измениться при Бернэме, стоит отметить, что первые заявления нового премьер-министра свидетельствуют: его внимание сосредоточено прежде всего на внутренних реформах — экономике, промышленной политике, социальной сфере и восстановлении доверия к власти. Во внешней политике ожидается сохранение традиционного курса на сотрудничество с союзниками по НАТО, укрепление отношений с Европой и поддержку Украины.

Это означает, что Азербайджан вряд ли станет одним из приоритетов нового кабинета. Однако предпосылок для ухудшения отношений практически нет. Лондон, скорее всего, продолжит развивать экономическое партнерство, поддерживать диалог по вопросам энергетической безопасности и сотрудничество по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Главная проблема заключается не в личности очередного премьер-министра, а в политической турбулентности самой Великобритании. Частая смена правительств объективно осложняет проведение долгосрочной внешней стратегии: каждое новое руководство начинает с внутренних реформ, обновляет состав кабинета и корректирует приоритеты, из-за чего многие международные инициативы теряют динамику.

Тем не менее в отношениях с Азербайджаном сохраняется важный фактор преемственности. Независимо от того, кто занимает Даунинг-стрит, Лондон заинтересован в сотрудничестве с государством, которое играет заметную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, развитии Среднего коридора и поддержании стабильности на Южном Кавказе.

Поэтому приход Энди Бернэма сам по себе вряд ли приведет к серьезному пересмотру двусторонних отношений. Для Азербайджана гораздо важнее продолжать выстраивать взаимодействие не с конкретным премьер-министром, а с британскими государственными институтами, парламентом, деловыми кругами и крупнейшими компаниями. Именно такой подход позволил сохранить устойчивость отношений после череды сменявших друг друга кабинетов и, вероятнее всего, останется актуальным и при новом британском руководстве.