Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций в отношении России, который предусматривает расширение ограничений против финансового сектора, промышленности и ряда физических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Ключевые меры нового пакета предусматривают введение ограничений в отношении 170 организаций и 48 физических лиц, заморозку активов и запрет на предоставление средств 94 российским банкам и крупным финансовым структурам. Кроме того, санкции распространяются на 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации, сообщает Совет ЕС.

Новый пакет также предусматривает расширение ограничений в энергетической сфере. Евросоюз ввел санкции против трех российских нефтеперерабатывающих предприятий и одной компании из Беларуси. Дополнительные меры затронули металлургическую отрасль и рынок драгоценных металлов, включая ограничения в отношении одной из ведущих алмазодобывающих компаний.

Отдельный блок ограничений касается высокотехнологичного сектора. В санкционный список включены 37 российских производителей беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также 56 физических и юридических лиц, связанных с оборонно-промышленным комплексом.

Кроме того, документ предусматривает возможность полного запрета на оказание связанных с криптоактивами услуг компаниями из третьих стран. Новый пакет также создает правовые основания для введения визовых ограничений в отношении участников войны в Украине.