Удорожание топлива в России начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг.

Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг», — сказала она.

По ее словам, Банк России рассматривает нынешнее ускорение темпов роста цен как временное.

«Наблюдаемое ускорение темпов роста цен мы рассматриваем как временное», — сказала глава Банка России.