Удорожание топлива в России начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг.
Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.
«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг», — сказала она.
По ее словам, Банк России рассматривает нынешнее ускорение темпов роста цен как временное.
«Наблюдаемое ускорение темпов роста цен мы рассматриваем как временное», — сказала глава Банка России.