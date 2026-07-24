Основатель SpaceX и руководитель Tesla Илон Маск заявил, что для завершения войны Украине и ее партнерам придется согласиться на определенные уступки России.

Об этом он сказал в интервью The Economist.

По словам Маска, призывы заставить Россию полностью покинуть территорию Украины основаны на нереалистичных ожиданиях.

«Как мне кажется, здесь очень много желаемого выдают за действительное, когда говорят, что Россия должна полностью уйти (из Украины – ред.) и так далее. Но это нереалистично. Я действительно считаю, что нужен мир, и в этом вопросе нужно быть прагматичными. Должны быть какие-то уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто прагматичен. Иначе люди будут ещё долгие годы погибать, а в итоге ничего не будет достигнуто. Именно это и произошло», — заявил Маск в интервью The Economist.

Также миллиардер раскритиковал западных политиков и дипломатов, которые требуют от РФ «просто уйти» из Украины.

«Меня очень возмущают такие высокопоставленные дипломаты, которые устраивают себе ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой, и при этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но Россия не уйдет», — сказал Маск.

Маск сказал, что уже давно выступает за мир. По его словам, в этом случае нужно пойти на некоторые уступки России.

«Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло», — отметил бизнесмен.