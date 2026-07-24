Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице раздавались взрывы, работала ПВО.

Об атаке на Киев сообщил также мэр Виталий Кличко, призвав жителей находиться в укрытиях.

«Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», – написал он.

По данным мониторинговых организаций, россияне запустили по Киеву как минимум 10 баллистических ракет, а также «Цирконы».

Также Россия атаковала Одессу. Под удар попала гражданская инфраструктура. Также известно об одном пострадавшем.