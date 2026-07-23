Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты с визитом 24 сентября. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин) приезжает 24 сентября», – сказал Трамп, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

В Вашингтоне также рассчитывают, что осенью 2026 года состоится ответный визит китайского лидера. Сам Трамп посещал Пекин 14–15 мая.

В начале июня госсекретарь США Марко Рубио фактически признал, что майская поездка американского президента в Китай не принесла ощутимых результатов. По его словам, главной целью визита было «прямое взаимодействие» лидеров «двух самых мощных в мире стран».