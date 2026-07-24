Этой ночью в нескольких регионах России, а также в аннексированном Крыму звучали взрывы, после атаки загорелись склады Wildberries в Санкт-Петербурге и Симферополе.

Первоначально появилась информация, что атакован и горит склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области (промзона Уткина Заводь).

Этот склад WB находится сразу за административной границей Санкт-Петербурга, его часто называют «склад Wildberries Санкт-Петербург», так как он обслуживает Петербург и расположен практически вплотную к городу.

Три человека пострадали в результате атаки беспилотника на склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Max.

Позже стало известно, что дроны попали в еще один склад — в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга.

В самой компании Wildberries уже подтвердили поражение двух складов.

«Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи временно приостановлена», – говорится в релизе.

Кроме того, был атакован склад Wildberries в Симферополе.

Позже атаку подтвердили в самой компании, заявив об эвакуации персонала.

«Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — написали в пресс-службе WB.

Кроме того, в сети появились кадры атаки дронов и пожара в Твери.

В сети пишут, что предварительно под удар также мог попасть склад Wildberries, однако информация не подтверждена.

