Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении центра обработки данных Amazon на территории Бахрейна.

Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу иранских военных.

«[Мы] нанесли удар несколькими крылатыми ракетами по инфраструктуре дата-центра американской компании Amazon в Бахрейне и уничтожили ее», — утверждается в заявлении КСИР.

По данным корпуса, удары были нанесены в ответ на атаку США на строящиеся объекты атомной станции и гражданскую инфраструктуру в Дарховейне.