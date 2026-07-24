Появились кадры посещения президентом России Владимиром Путиным Иркутского авиационного завода.

Главе государства показали производство первых 18-ти серийных самолетов МС-21. Ему также продемонстрировали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Кроме того, судя по видео, Путин поднялся в кабину нового МС-21.

Российского лидера сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.