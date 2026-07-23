В Одинцовском городском округе потерпел крушение военный истребитель Су-57. Пилот успел катапультироваться, пострадавших нет.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ).

По данным российских СМИ крушение произошло во время тренировочного полета, воздушное судно не несло на себе вооружения. Помимо СКР, в причинах ЧП будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны.

14:24 яВоенный самолет потерпел крушение в районе села Луцино в Подмосковье, сообщают российские СМИ.

Уточняется, что летчик катапультировался.

Оперативные службы выехали на место происшествия.