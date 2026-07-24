Силы обороны Украины 24 июля ударили по одному из важных российских военных предприятий в Кирове. Кроме того, «дальнобойные санкции» достали до нефтяного объекта на расстоянии почти 1350 км.

Об этом написал в своем Телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что предприятие поставляет компоненты для авиационной и ракетной вражеской техники, которая, в частности, применяется при массированных ударах по Украине. Президент Украины назвал этот удар «совершенно справедливым ответом».

«Также наши дальнобойные санкции сработали и на расстоянии почти 1350 километров по нефтяному объекту. Были и другие поражения. Важно, что идет операция и по российской логистике, которая обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов, навигационного оборудования, снаряжением», — подчеркнул Зеленский.