Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Украина. Об этом сообщает FREEДОМ.

«Мы очень ценим, что в период председательства Ирландии в Совете Европейского Союза премьер-министр Михол Мартин с нами, с Украиной, что вы поддерживаете Украину, видите, что происходит, и знаете, в чем заключаются наши потребности в защите, в защите жизни. Сегодня мы говорили об угрозах и вызовах, которые стоят перед нами именно сейчас, в преддверии осени, когда (президент России Владимир) Путин готовит новые удары по Украине, дополнительную мобилизацию в России и расширение войны», — отметил Зеленский.

Он сообщил, что стороны также обсудили решение Евросоюза о новом пакете санкций в отношении России.

Кроме того, в период председательства Ирландии в Совете ЕС были приняты решения по кластерам для Украины в рамках процесса вступления страны в Евросоюз. Два кластера уже открыты.

Зеленский поблагодарил партнеров Украины, включая Ирландию, за оказание финансовой поддержки.