25-26 июля в некоторых районах Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в связи с этим в стране объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

В Нахчыванской АР, Газахе, Гяндже, Товузе, Шамкире, Мингячевире, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Губе, Сиязане, Хызы, Гобустане, Агстафе, Самухе, Кяльбаджаре, в соответствии с желтым предупреждением, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Хачмазе, Гусаре, Шабране, в соответствии с оранжевым предупреждением, скорость юго-восточного ветра усилится до 20,8-28,4 м/с.