Несколько сотрудников Белого дома сдали свои мобильные телефоны в рамках внутреннего расследования утечки информации, связанной с новым президентским самолетом Air Force One.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, президент США Дональд Трамп был крайне недоволен произошедшей утечкой и потребовал от своих помощников регулярно докладывать о ходе расследования.

Поводом для проверки стала публикация The New York Times о вопросах безопасности нового самолета, который был подарен Трампу Катаром. После выхода материала в июле несколько журналистов NYT получили судебные повестки.