Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов к достижению договоренностей с Вашингтоном, а Соединенным Штатам следует продолжить боевые действия против Тегерана.

«Дела у нас идут очень хорошо против Исламской Республики Иран. Дела у нас идут чрезвычайно хорошо. Они бы хотели сделать что-то (то есть заключить сделку с США – ред.). Они еще не готовы. Им требуется то же самое, что сейчас, но больше. Они еще не готовы», – сказал Трамп на мероприятии в Вашингтоне.

По его мнению, Тегеран сохраняет враждебные намерения. Американский лидер также заявил, что США не могут позволить Ирану получить ядерное оружие.