Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудили текущую эскалацию в Персидском заливе и поставленную под угрозу перспективу мирного урегулирования конфликта.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«С российской стороны акцентирована важность скорейшего выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий в интересах восстановления стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации в регионе», — отметили в МИД РФ по итогам встречи министров на полях заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Чолпон-Ате в Кыргызстане.

В российском дипведомстве добавили, что министры рассмотрели также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.