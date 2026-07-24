25 июля в В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. В течение дня северо-восточный ветер сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, ночью температура воздуха составит 22-26°C, днем ​​— 33-38°C.

Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 60-70%, днем ​​— 40-50%.

В регионах Азербайджана будет преимущественно сухая погода. Однако в некоторых горных районах в течение дня возможны кратковременные небольшие дожди, молнии и град. В горных районах местами возможен туман. В течение дня местами усилится умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-27°C, днем ​​— 35-39°C, ночью в горах — 15-20°C, а днем ​​— 25-30°C.