Президент США Дональд Трамп заявил, что находится на завершающем этапе принятия решения о возможном нанесении масштабного удара по Ирану, который превзойдет все предыдущие.

«Я рассматриваю возможность массированного удара, (который будет – ред.) мощнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. У нас все для этого готово», – сказал Трамп изданию Axios.

Президент США также заявил, что Израиль «присоединился бы через две минуты», если бы он обратился с такой просьбой. Вместе с тем Трамп отметил, что участие Израиля в возможных ударах по Ирану повлечет за собой последствия.

При этом американский лидер утверждает, что для проведения новой операции против Ирана Соединенным Штатам «никто не нужен».