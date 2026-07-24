ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) увеличило вместимость поездов на международном маршруте Баку–Тбилиси–Баку в связи с высоким спросом на перевозки.

Как сообщили в компании, в состав поездов поэтапно включены 2 вагона класса «Комфорт» и 5 вагонов класса «Стандарт+». В результате количество пассажирских вагонов (без учета вагона-ресторана) увеличилось с 6 до 13, а число мест — со 178 до 386, что примерно в 2,2 раза (на 120%) больше первоначальной вместимости.

По данным АЖД, с момента запуска маршрута им уже воспользовались около 23 тысяч пассажиров, при этом заполняемость поездов составляет 100%. Особенно высокий спрос наблюдается на рейсы из Грузии в Азербайджан — билеты после открытия продаж раскупаются в кратчайшие сроки, особенно в летний сезон и перед праздниками.

В компании сообщили, что в ближайшие дни совместно с грузинской стороной ведется подготовка к вводу в эксплуатацию дополнительных вагонов. Решение принимается на основе анализа продаж билетов, загрузки поездов и пассажиропотока с учетом технической готовности, графика движения, пограничных и таможенных процедур, а также требований безопасности.