Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против группировки JNIM, связанной с «Аль-Каидой». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в администрации нет единого мнения по этому вопросу, однако часть чиновников выступает за применение силы.

В Белом доме заявили, что терроризм в регионе Сахеля остается общей угрозой и призвали союзников поддержать борьбу против JNIM и ИГ.

Одновременно в Вашингтоне обвинили Россию в неспособности обеспечить безопасность Мали, где после разрыва отношений с Западом действуют российские военные структуры.